兩童無打疫苗染甲流　其中19月大女嬰嚴重留伊院PICU

小心流感殺到！衞生署衞生防護中心今日(25日)公布，兩名兒童感染甲型流感，其中1人為長期病患的14歲男童，他出現包括皮疹等病徵，目前留醫瑪嘉烈醫院，情況穩定；另一個案則為一名過往健康良好的19個月大女嬰，中招後出現反覆抽搐及嘔吐等，現時在伊利沙伯醫院兒童深切治療部(PICU)接受治療。初步調查顯示，2人均沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

上述14歲男童自上周二(18日)起出現發燒、咳嗽、流鼻水及皮疹病徵，昨日(24日)到仁濟醫院急症室求醫，其後轉送瑪嘉烈醫院接受診治。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實帶有甲型流感病毒，他現時情況穩定。初步臨床診斷未排除病情與感染甲型流感併發休克有關，進一步化驗正在進行中。

至於19個月大女嬰自上周三(19日)起出現發燒、反覆抽搐、腹瀉及嘔吐病徵，於本周日(23日)被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫，其後需入住兒童深切治療部接受治療。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染甲型流感。臨床診斷為甲型流感併發腦病變，病人現時情況嚴重。