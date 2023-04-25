海關搜9間派對房間　拘3男檢播侵權歌卡拉OK機

​香港海關今日(25日)在全港多個地區採取代號「喜鵲」的執法行動，打擊派對房間經營者在業務過程中提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的違規活動，共檢獲9套用作播放懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放機、和一批電視及影音器材，估計市值共約20萬港元。

海關早前根據情報分析和在版權持有人的協助下，鎖定多間涉嫌於業務過程中管有和提供侵權卡拉OK歌曲予顧客使用的派對房間。海關人員遂於今日採取執法行動，在觀塘、旺角、葵涌和荃灣突擊搜查9間派對房間，並檢獲該批懷疑侵權物品及相關器材。行動中，海關拘捕3名男子(34至50歲)，均為派對房間負責人，他們涉嫌觸犯《版權條例》。案件仍在調查中，3名被捕人士現正保釋候查。

五一黃金周將至，海關會在假期前及期間繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類侵權活動，保障版權擁有人權益。根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。