政Whats噏：將軍澳132區6厭惡性設施擾民　議員倡搬去岩洞

政府喺將軍澳137區有大規模建屋計劃，為要配合發展，喺132區就要容納6項嘅厭惡性設施，令當地居民嬲爆。咁啱立法會一個事務委員會今日(25日)討論個別政府設施搬入岩洞嘅建議，而多名議員建議將6項厭惡性設施搬入岩洞，減少對居民嘅滋擾。

話說立法會發展事務委員會今日討論搬遷工務中央試驗所往岩洞，同埋喺岩洞內興建政府檔案處歷史檔案中心嘅項目，身兼行政會議召集人嘅葉劉淑儀話政府已有一套岩洞嘅發展大綱，可以將一啲厭惡性嘅設施搬入去，例如將軍澳第132區6項設施，事關經常收到將軍澳區居民投訴，建議政府將呢啲設施搬入岩洞，以減少社會爭議。

當區議員林素蔚都問及政府會唔會考慮將132區嘅設施搬入岩洞，另一名議員洪雯就話發展局喺2018年土地供應專責小組嘅報告中，承認就每平方米地面面積嘅造價成本而言，岩洞嘅發展係最昂貴，比起近岸填海高出幾倍，但係一啲厭惡性嘅設施，冇人鍾意起係屋企門口，雖然成本高，若可減少對居民嘅滋擾，向岩洞發展係比較適合，正如葉劉指將軍澳132區嘅6個厭惡性設施，對當區居民滋擾好大，佢認為適合考慮作岩洞發展。

邊6項厭惡性設施？咪就係喺第132區對出以填海同削坡方式，提供最多約25公頃土地，以重置第137區嘅公眾填料轉運設施同混凝土配料廠，另設電力設施、建築廢料處理設施、廢物轉運站同海上垃圾站。

發展局副局長林智文回應話，由於有關132區嘅公眾諮詢剛剛結束，正喺深化緊個設計，亦都會考慮係咪削多坡或用岩洞處理相關設施。