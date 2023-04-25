油塘九龍過渡屋項目獲資助　涉逾1.53億料供約721單位

其中一個獲資助的過渡性房屋項目是位於油塘的工業大廈的「光廈」。

本港房屋供應長年緊絀，房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今日(25日)下午舉行會議，並同意資助2個分別位於油塘及九龍的項目，撥款合共超過1.53億港元，預計可供應約721個單位。有議員表示市區工廈改裝的社會房屋，是其中一個應對公屋未能按預期加快的出路，並希望政府須定期了解劏房居民入住賓館等過渡性房屋的居住環境改善情況。

獲資助的項目之一，為要有光(油塘社會房屋)有限公司建議位於油塘的工業大廈的「光廈」過渡性房屋項目。計劃的總撥款額為9,130萬元，預計可提供166個單位。至於另一項目，則是由4個非政府機構在九龍(包括九龍城、深水埗、觀塘和油尖旺)營運的8個以酒店及賓館作過渡性房屋用途的項目延長2年。計劃的總撥款額為6,249.6萬元，預計可提供約555個單位。

對此，議員鄭泳舜認為，雖然當局在供應2.1萬個過渡性房屋後，相關116億港元資助計劃款項已差不多用完，但當局終於批出首個工廈過渡性房屋項目，對活化工廈計劃起了一個良好的示範作用。至於今次在油塘出現第一個項目，提供166個單位，他是一個好消息，社會應持續關注改善10萬劏房戶居住環境的狀況與進展，還有萬多個過渡性房屋將陸續推出，另外3萬個簡約公屋自2024至25年度起供應。