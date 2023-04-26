4圖書車未來兩月分階段暫停服務　15地區借還書受影響

康樂及文化事務署表示，流動圖書館1、5、8及12等4輛流動圖書車，將於今年5月及6月不同時段暫停服務，以便進行例行保養維修工程。受影響地區包括北區、沙田、西貢、大埔、紅磡、荃灣、葵涌、油塘、啟德、黃大仙、藍田、秀茂坪、安達臣、九龍灣及深水埗等15個地區。暫停服務期間，讀者可使用其他公共圖書館借閱或歸還圖書館資料，亦可透過電話或網上續借圖書館資料。

流動圖書館5於5月2至13日暫停服務，受影響的服務站包括北區打鼓嶺；沙田錦英苑、錦泰苑、美田邨、欣安邨及耀安邨；西貢明德邨、怡明邨及孟公屋路；以及大埔太和邨、泥涌、安浩里、富善邨及富亨邨。流動圖書館1則於5月15至20日暫停服務，受影響的服務站包括紅磡黃埔花園、荃灣海濱花園、葵涌石籬(一)邨、油塘高怡邨、九龍城啟晴邨及黃大仙翠竹花園。

流動圖書館8於5月22日至6月3日暫停服務，受影響的服務站包括藍田麗港城、秀茂坪寶達邨、大坑東道大坑東邨、紅磡海逸豪園、油塘油麗邨、安達臣道安泰邨及九龍灣彩福邨。流動圖書館12於5月29日至6月3日暫停服務，受影響的服務站包括上水金錢村及東慶路停車場；粉嶺嘉福邨；荃灣梨木樹邨、灣景花園及深井街市停車場；葵涌大窩口邨；以及深水埗富昌邨。截至2021年，本港共有12間流動圖書館。