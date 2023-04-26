消防趕救命　西隧Tesla拒讓遭網民狂插

消防員救火救人十萬火急。網上流傳一段23秒長的短片，影片開首見一輛車頂閃起紅燈的消防車，沿西隧中線往港島方向出口緩慢行駛，車長因塞車車擬切過右邊行車線，車上一名消防員伸手要求鄰線的Tesla電動車讓路，惟司機並未有按消防員指示停下，兩車險發生碰撞；消防車其後等Tesla駛過後，才可切線到右邊影線位駛走，當消防車駛經電動車旁時，消防車上另一名消防員疑不滿該車不讓路伸手指責Tesla司機，影片亦告結束。

網民睇片後紛紛留言怒斥Tesla司機 ：「係咪可以足夠比張告票佢呢？」、「希望消防處告佢」、「正人渣，希望係去救佢屋企人」、「原來係慣犯？」、「都算衰格，消防車都唔讓！」、「眼又盲耳又聾都揸到車」、「唔讓係犯法」、「消防去救火救人就係呢一秒，如果有事你就係千古罪人」、「呢啲咁嘅人,下次要消防員救嘅時候幫唔到佢！真係應有此報！佢都好快睇到嗰份報紙！（現眼）」、「前面都塞死，仲要食個位」。

另外有網民圖文並茂指疑涉事Tesla司機為「慣犯」，指有車Cam於2021年7月拍下該車在觀塘道與翠屏道交界疑入錯線，及後硬切雙白線駛走，完全罔顧道路安全，駕駛態度極有問題。另有網民稱，該輛急於駛離的消防車，正趕去昨早上環旅遊巴撞斃電單車司機現場救援。

根據《道路交通(交通管制)規例》第61條規定，道路上車輛的司機必須讓路或採取一切可能的行動，讓路給任何正在發出警報聲響或發出閃光警標的警車、消防服務或消防裝置車輛、救護車或海關服務車輛。任何人無合理辯解而違反上述規定即屬違法，可被判罰款港幣2,000港元。