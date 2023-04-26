紙皮發泡膠堆遊客區　影衰香港

垃圾處處，本報屢接獲市民投訴食物環境衞生署打擊不力，例如在旅遊區尖沙咀，每晚約7點後在海防道臨時街市對面長期堆放很多發泡膠箱和紙皮。有在附近工作多年的市民批評，每日路過該處時，環境衞生沒有得到妥善處理，批評食物環境衞生署管理不善。食環署則稱，過去半年在有關地點向非法棄置垃圾於公眾地方的人士發出25張定額罰款通知書。

有市民向本報反映，每晚約7點後在海防道臨時街市對面堆放很多發泡膠箱和紙皮，最近發現情況愈來愈嚴重，影響行人、影響市容。他在附近工作多年，每天經過看到路上的陳年老垢和污水，批評食環署簡直是懶得理會。他又稱，旁邊就是遊客必到的廣東道名店區，已聽聞不少內地旅客都指香港很多地方愈來愈污糟，令人感到羞愧。

食環署表示一向關注所指地點一帶公眾地方的衞生情況，除安排街道潔淨服務承辦商每日清掃外，亦會定時清洗街道，保持環境衞生。該署亦不時按實際情況在所述街道執法，打擊在公眾地方棄置垃圾或阻街的違法行為。

過去半年，該署共接獲兩宗有關海防道一帶有物品阻街的投訴，該署人員向有關物品擁有人發出5張移走障礙物通知書，要求於指明時限內移走物品，並在該處向非法棄置垃圾於公眾地方的人士發出25張定額罰款通知書。食環署會繼續留意上址一帶公眾地方的潔淨情況及採取適當行動，保持環境衞生。