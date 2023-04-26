柯創盛支持區議會改革　委任議員不代表忽略地區聲音

區議會存廢問題一直惹人關注，港府昨(25日)表示，政府的地方行政檢討已進入尾聲，區議會值得保留，且保留一定選舉成分，來屆議席數目會跟現屆相若。觀塘區議會主席柯創盛今早(26日)在電台節目表示，支持區議會改革，反映政府重視提升地區治理能力。他提到，直選議席數目不能作為衡量區議會認受性的唯一標準。

柯創盛續指，區議會最重要的是做到「均衡參與」，加上委任區議員非新鮮事，他們也可走進社區開設地區辦事處，例如他曾跟委任區議員共事，有委任議員為醫生、律師等專業人士，可以專業身份提供多元意見、服務市民，令區議會更有效運作，故不用擔心相關議員會忽略地區聲音。

西貢區議會主席周賢明則表示，現在區議會制度安全系數很高，參選過程要經過資格審查，區議員也要宣誓，故直選議席多不代表有問題，建議香港作為國際大都會，應放下委任制度。他又認為，直選不是議會認受性的標準，最重要是獨立人士也可參與地區事務，讓市民有充分選擇。

另外，有指區議會組成辦法，將會增加由撲滅罪行委員會及地區防火委員會產生的間選議席，周提到，作為選舉委員會委員，分區委員會可參與特首選舉提名及投票，意味屬政治的一部分，質疑跟區議會「去政治化」的目標有矛盾。