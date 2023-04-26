波蘭空運「味精」到港　揭藏50公斤氯胺酮　3男女被捕

香港海關破獲一宗空運毒品案，在一票由波蘭到港的貨物內，檢獲約50公斤、市值約2,300萬港元的懷疑氯胺酮。關員透過監控遞送，拘捕兩輛客貨車的男司機(33及28歲)，以及其中一輛客貨車上的27歲無業女乘客，經調查後3名被捕人士已獲准保釋。

海關根據風險評估及情報分析，揀選該批共重520公斤、報稱為味精的貨物檢查，認為由波蘭空運味精到港並不常見，加上以空運模式運輸同類貨物不符經濟原則，而且貨物收貨地址並不完整，引起海關懷疑。該批貨物分別以20個大麻包袋包裝，關員發現其中兩袋質感較粗糙、結實，內裏是用透明膠袋包裝的粉狀物體，經X光機、離子分析儀及拉曼光譜儀等設備分析，相信該兩包貨物為毒品氯胺酮，可見販毒集團試圖利用魚目混珠手法，希望蒙混過關。

海關毒品調查科高級調查主任劉偉倫指，販毒集團透過內地物流公司，向一間本地物流公司發出指示，前往機場貨運站收貨後運返元朗一貨倉儲存。海關於周一(24日)進行監控遞送，發現一名33歲本地男子駕駛客貨車，前往提貨後運往大角咀後，將貨物「過車」載上另一輛客貨車。關員隨即現身拘捕該名男子，以及另一客貨車上的28歲男司機和其27歲女友。海關相信兩名男子為電召客貨車司機，分別收取3,000及1,000港元報酬運送該批貨物。

海關指，現時已就案件與內地執法機關進行情報交流，以追查涉案毒品背後販毒集團的身份，不排除有更多人被捕。又強調即使販毒集團透過遙距操控，執法機構仍能有效阻止有關毒品流入市場，呼籲物流業界保持警覺，如遇上貨主身份及運貨訂單要求有可疑情況，應盡快向執法部門求助。