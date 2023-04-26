逾200萬館藏　審計署建議康文署加強檢視書籍內容　以維護國安

審計署今日(26日)公布最新一份《審計報告》，其中包括審視公共圖書館的管理工作，並向康文署提出需要加強檢視圖書館資料的建議，以維護國家安全和採取跟進行動。報告中指出，審計署留意到康文署已因應投訴或查詢，以及國家安全風險方面的考慮，在前年展開對圖書館資料的初步檢視工作，目前已完成檢視顯然不利於國安的書籍，並已從館藏中移除；而截至今年2月，檢視工作和跟進行動仍然進行中。

康文署回應指，同意採取行動維護國家安全，是重中之重；惟指公共圖書館有逾200萬項書目，會為檢視工作訂定優次，並會持續檢視圖書館書籍，以維護國安。署方又表示，公共圖書館收到公眾投訴，指有書籍涉嫌違反《港區國安法》時，會先暫停有關書籍的服務，並檢視內容，如果發現相關書籍不利於國家安全，會注銷並永遠從圖書館館藏中移除；續指目前已就館藏資料完成初步檢視，包括曾涉嫌出版「港獨」書籍的作者，或出版商的出版物。

此外，審計報告又指出，親身到訪圖書館的人次過去7年間持續下跌至約2,000萬人次。而過去5年電子書使用次數有大約5倍增幅，審計署指雖然康文署一直採購新的電子書，以及為熱門書目採購額外複本，但仍未能完全滿足讀者需求，建議康文署持續檢視讀者需求，並訂立衡量電子資源數量的指標，康文署表示同意審計報告的建議。