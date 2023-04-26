與黎智英案件撞期　主審法官稱換官不可行　初選案押下周四續審

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今（26日）繼續在西九龍法院受審。控方昨（25日）表示，上周六（22日）才成功解鎖控方證人之一、被告鍾錦麟的電話。辯方今表示，需時檢視相關新證據。法官李運騰關注審訊進度，謂他有份審理的黎智英涉違《港區國安法》案件9月開審，而考慮到法官數目等因素，換官並不可行。由於下周二及三需處理黎智英一方，就國安案的終止聆訊申請，故法庭最終將本案押後至下周四（5月4日）續審。

民主動力前召集人趙家賢昨日完成作供。被指是初選組織者之一、已認罪的鍾錦麟，原本獲安排接着出庭作證。惟控方表示，上周六才成功解鎖鍾的電話。新證據牽涉超過2000項Whatsapp訊息及附件。但控方表明不依賴有關證據。辯方今日表示，由於需要時間檢視新證據，冀法庭可以將案押後。而本來下周二及下周三就不開庭，故法庭押後至下周四才續審，預料鍾錦麟會出庭作供。

壹傳媒黎智英與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層，連同集團旗下3間公司，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪。案件會在9月25日正式開審，預計需時40天。法庭另排期5月2日至5月3日，聽取辯方的終止聆訊申請。另外，黎智英黎就擬聘請英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）一事，上月入稟高院原訟庭，要求法庭頒令人大的宣告對先前法院的判決沒有影響，是次入稟會在周五（28日）審理。

案件編號：HCCC 69/2022