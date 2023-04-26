衞生署發表最新人口健康調查　超重及肥胖普遍率微增至54.6%

衞生署今(26日)發表2020/22年度人口健康調查報告(第二部分)，涵蓋本港人口的健康狀況，以及與健康相關的行為和生活習慣。署方發現，超重和肥胖的普遍率從2014/15年度進行人口健康調查的50%，增至是次調查的54.6%，或跟市民體能活動不足的情況顯著上升有關。另外，調查預測30至74歲人士患心血管疾病的風險，未來10年內患病的平均風險為11.4%，即每1,000人或有114人在未來10年內中招。

2020/22年度人口健康調查為第3次全港性人口健康調查，於2020年11月至2022年2月期間分住戶訪問及身體檢查兩部分進行。調查訪問超過16,000名15歲或以上的陸上非住院香港人口，涉及超過7,400個家庭住戶，當中超過2,000名受訪者進一步完成身體檢查。首部分報告涵蓋住戶調查的結果已於去年12月發表，今日發表的第2部分報告則涵蓋身體檢查的結果。

調查發現，慢性疾病如超重(佔22%)和肥胖(佔32.6%)、高血壓(佔29.5%)、糖尿病(佔8.5%)和高膽固醇血症(佔51.9%)在香港15至84歲人口中仍然普遍。高鹽飲食及鉀攝取量不足，亦分別佔83.9%及90.9%。這些引致高血壓等慢性疾病的風險因素亦十分常見。而高血壓也是一個主要的心血管風險因素。相對2014/15年度進行的人口健康調查的27.7%，今次調查的高血壓的患病率為29.5%。而逾40%的高血壓患者不知自己患高血壓，至進行調查的身體檢查才發現。

該署表示，為預防包括癌症等的非傳染病，市民應實行健康的生活方式，例如進行足夠的體能活動、均衡飲食、保持健康體重等。