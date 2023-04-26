逾4.3億重建赤柱懲教學院體育館　工程料耗時3年半完工

香港懲教設施不足，政府今日(26日)向立法會建議重建赤柱東頭灣道47號香港懲教學院多用途體育館，由單一層改建為3層大樓，估計所需費用為4億3,760萬元，有議員指大樓造價為6000多港元一平方呎，每年額外經常性開支達2800多萬，質疑造價高，又指改建後的大樓泊車位未必足夠，也沒有相應的電動車充電樁，不符合香港碳中和目標。

新大樓設施包括1個室內體育館、1間健身室、1個可容納250人的演講廳、室內迷你靶場、虛擬實境訓練室及1個槍械庫及附屬設施，工程預計在三年半內完工。議員江玉歡指，工程造價「點解會咁高」，又指每年經常開支2,800多萬港元的如何得來。當局回應指，由於原本懲教署院所空間有限，因此不能在單一層改建，而是要重新規劃大樓，至於工程造價則與四美街休憩用地體育館相若，每年經常性開支也用作建築物管理保養、園藝保養、相關科技的保養等。

針對電動車安排，議員陳恒鑌質疑場地總共只有22個車位並不足夠，且政府預期在2030年前轉用電動車，相關充電樁如何安排。當局稱目前計劃會有5個充電樁，未來將會考慮實際需求加入更多，而由於大樓泊車位主要供懲教署服務車輛，且有槍械庫等設施，因此暫不考慮加設更多車位開放公眾、員工使用。