聆聽及綜合能力成絕響　中文科勢側重閱讀寫作訓練　考生更吃力

中學文憑試(DSE)中文卷三聆聽及綜合卷今日(26日)開考，下屆中文科考試「聆聽及綜合卷」將會取消，只考兩份考卷，包括閱讀能力及寫作能力，意味今年為卷三之絕響。有考生擔心閱讀及寫作佔比太高，日後失去「救命卷」，認為自己仍有得考，十分好彩。

有考生表示，考試過程順利，可於限時內完成作答，收音亦無問題，考試完結後，稍作休息，就會繼續溫習下一科的應考內容。問及取消試聆聽及綜合卷的感受，他指閱讀及寫作能力卷取材範圍廣泛，根本「無得溫」。聆聽及綜合卷只要背熟格式，專心應試已可獲得一定分數，可謂考生的「救命卷」。日後的中文課亦會側重教授閱讀及寫作，語文根基弱的學生，上課及應試都會較為吃力，認為自己成為末代「卷三」考生，十分「好彩」。

高中4個核心科目優化方案下，中文科由以往的4份卷，包括卷一閱讀、卷二寫作卷，卷三聆聽及綜合能力，以及卷四說話能力。科目優化後，中文科只考核閱讀及寫作能力卷，均屬必考；而校本評核（SBA）則保留，但佔分由15%提升至20%，其中一個評核內容屬為口頭匯報。