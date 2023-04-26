醫療輔助隊少年團員人數不達標　逾半訓練場地使用率低於2成

醫療輔助隊職責為輔助現有的醫療及衞生服務，以維持本港的醫護服務，惟審計署發現，醫療輔助隊在團員管理、提供的服務及行政方面都有不足之處，例如隊員人數有下降趨勢、少年團員人數多年來一直未達標、郊野公園所提供服務的可使用率低、記錄出勤及訓練的記事簿部分無記錄核實等，審計署提出一系列建議要求改善。醫療輔助隊總參事同意審計署的建議。

根據今日(26日)出版的審計報告，指出醫療輔助隊有多項不足，於團員管理方面，2017年至2022年期間，隊員人數由4,357人減19%至3,514人，另一方面，隊籍的申請數目卻沒有增長，例如去年隊方收到501份申請，按年減少7%。此外醫療輔助隊少年團目標是在2019年或之前招募3,000人，但截至去年底，少年團員僅1,895人。而隊方所提供的各種訓練課程，把隊員參與3類主要訓練 (即新隊員訓練、定期訓練和中央訓練) 的總時數分別列作主要服務表現目標，但在2017至2021 年的報告中，除2019年的中央訓練外，3類訓練在整個5 年期內均未達標。

而根據《醫療輔助隊常行訓令》，隊方會向未達效率要求的隊員先後發出兩次警告，如未能遵從則將被解職，審計署分析了2017/18至2021/22發出的510次第一次警告及173次最後警告，發現92.4%第一次警告是在培訓年結束逾30天後發出；收最後警告的173名隊員中，22%已被解職；平均而言，他們在收到第一次警告的336天後被解職，由93至1,211天不等。

上述雖提到人手減少，但隊方的服務時數卻大增。除應急任務外，醫療輔助隊會提供多項服務，包括派員到衞生署轄下的美沙酮診所當值、非緊急救護車載送服務等，雖隊員人數由2019年4,094人減至2021年3,679人，減少10%，但隊方提供服務的總時數在期內卻由57.8萬小時增至88.8萬小時，大增54%，這主要是參抗疫工作所致。另外，醫療輔助隊負責於星期日及公眾假期在郊野公園內8個範圍提供急救或救護車服務，但在2021年10月至去年9月期間，8個範圍中有7個並非隨時可提供有關服務，亦無文件證據顯示隊方曾就未能提供急救或救護車服務的情況通知漁護署。

行政方面，隊員要申領執行職責及訓練的薪酬與津貼，須填申請表及有記事簿記錄核實，審計署抽查了在去年9月的其中50份相關申請表 (涉及26次職責及訓練、共250名隊員的申請)，發現當中25次事件、涉248名隊員申請，無法以記事簿記錄核實。醫療輔助隊在總部和各區有16個訓練場地，審計署審查了2017/18至2021/22年度的使用率報告，留意到9個(56%)訓練場地的5年平均使用率竟低於20%。

審計署提出連串建議，包括密切監察隊員人數的下降趨勢、增加訓練時數以達到服務表現目標、加強招募新少年團員和挽留現有少年團員的工作、檢討現時調派隊員執行行政工作的做法、查明醫療輔助隊的救護車服務需求偏低的原因、加強對隊員申領薪酬與津貼的內部管制，以及審慎檢討保留使用率偏低的訓練場地的需要等。