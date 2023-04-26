議員促推動「雲巴」列車建設　政府：保持開放態度

以高架單軌列車貫通九龍東，曾是政府的發展規劃。

政府早於2014年提出《鐵路發展策略》，擬在東九龍興建捷運系統，惟計劃遲遲未能成事。然而東九龍交通擁逼問題日益嚴重，立法會今日（26日）舉行前廳交流會，多名議員促請政府推動「雲巴」建設，有議員引述政府有意在6月份重啟東九龍鐵路計劃。政府回應指，對引入「雲巴」保持開放態度，將與有關公司聯絡。

議員顏汶羽指出現時內地雲巴的設計只有2至3卡車卡，認為有關數目並不足夠，與一部巴士的載客量分別不大，期望如果雲巴能在東九龍應用，可以行駛8卡車，又促請運輸及物流局可以在今年上半年公布安排，若然未能成事要進一步交代原因。議員鄧家彪表示，感覺政府看似非偏重雲巴的技術，認為涉及不同考慮，例如雲巴乘客上落車的效率不夠高，要求當局實事求是處理事件。

除東九龍線使用雲巴技術外，議員林素蔚和李世榮促亦建議當局在將軍澳使用雲巴，要求重啟鑽石山進入將軍澳走，以解決該區的交通問題，又認為雲巴上坡能力適用於將軍澳一帶。

運輸及物流局長林世雄回覆表示，對引入「雲巴」保持開放態度，將與比亞迪汽車基地聯絡，取得營業、安全、操作等數據作研究，並審視「雲巴」在港運作的可行性。