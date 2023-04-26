立會恢復二讀撥款條例草案　議員斥政府長遠增加收入措施「留白」

立法會今日（26日）恢復《2023年撥款條例草案》二讀，各議員針對財政預算案提出意見。有議員認為要做好房屋的短中長期規劃；政府也應完善推動新能源發展的措施。針對預算案本身，有議員直指政府在長遠增加收入方面仍然「留白」，子女基本免稅額和出生課稅年度額外免稅額，只是「聊勝於無」。

議員陳振英表示，預算案「有甜有酸」，而每一項扶助力度削減，其中子女基本免稅額和出生課稅年度額外免稅額，只是「聊勝於無」，又指相信短期內香港財政水平尚算充裕，但必須要關注長期趨勢，因人口老化、醫療、福利開支持續增加，加上土地供應不足，政府興建公營房屋、基礎設施等等，認為政府要投入資源，推動經濟發展。針對長遠增加收入方面，陳振英表示政府仍然「留白」，但強調這是政府遲早都要面對嘅「考卷」，「早答好過遲答」，認為現時是最好時機。

議員陳克勤指出香港污染問題嚴重，儘管財政預算案提出試用電動渡輪和為的士業界換電動的士，但他認為有關工作不足夠，稱要推動新能源發展要「胡蘿白與大棒」並用，倡規定公共交通公司申請新的專營權時，需要更換某百分比的新能源運輸工具。他又指出要發展經濟，先要做好國家安全指即使社會回復平靜 ，但不能「好了傷痕忘了痛」，促請盡快規管網上眾籌活動。

在房屋措施方面，議員梁文廣表示，應有短中長期規劃、檢視公屋編配政策、進一步活化白居二，促進公屋有效流轉，又指政府應撥出更多資源，增設長者口腔護理、檢視關愛基金、增設兒童醫療券。另外也指政府要鼓勵生育，可設置實報實銷的子女教育免稅額、外傭開支的扣稅額，令雙職父母可減輕負擔、釋放勞動力。