換新智能身份證需求殷切　入境處額外增逾200人手應對

自從全面通關後，不少在海外人士紛紛回港換領新智能身份證，入境處為民着想，已多次優化換證安排，冀增加換證數量。保安局表示，疫情前6間人事登記處每周平均處理大約1萬宗證件申請，入境處冀透過實施延長4間人事登記處的服務時間安排，提升人事登記處的整體處理量至每周最多處理大約1.8萬宗申請，而為延長服務時間及處理急增的身份證申請，入境處內部調配共27名公務員及額外聘請214名合約員工以維持各人事登記處的服務。入境處會繼續積極研究各項有助提升服務的措施，以回應市民的需求。

議員楊永杰關注換身份證問題，保安局回應其書面質詢指，「全港市民換領身份證計劃」推出逾4年，約684萬人(佔需換證的約85%港人)換領新身份證，再加上新來港、年滿18歲申領成人身份證、年滿11歲申領兒童身份證等人士，處方已簽發逾800萬張新智能身份證。而根據法例，部分老年、失明或體弱人士可向人事登記處申請簽發《豁免登記證明書》，截至今年3月，證明書簽發對象有1,882人。人手方面，截至今年3月，6間人事登記處的公務員人手編制共249人，入境處因增加人手處理申請，公務員及非公務員編制共497人。

局方強調，入境處已推出多項措施以增加人事登記處處理身份證申請的能力，包括自6月6日起在其中4間人事登記處實施延長服務時間安排，港島辦事處亦於今年4月其中兩日「紅日」推出特別服務日。此外，自本月12日起，人事登記處的預約系統的可預約日子已由原先24日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。