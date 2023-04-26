影住駕10個月收6.4萬宗舉報　發逾1.9萬定額罰款告票

隨着科技進步，有執法部門利用科技協助執法，其中去年5月推出「影住駕」交通舉報電子平台，截至今年3月底，共接獲64,580宗舉報，平均每月接近400宗，並發出了超過1.9萬張定額罰款通知書，及以傳票作出了逾400宗檢控。

市民可透過「影住駕」微信線上舉報平台，上載行車紀錄鏡頭或手機拍攝的交通違例片段舉報非緊急的交通行車違例事項，例如危險駕駛、不小心駕駛、沒有遵從交通燈號等，但不包括違例泊車。有關如有足夠資料，部門會把案件轉交相關的交通調查隊。

此外，相關部門擬在2024年推行3項主要資訊科技項目，包括構建新一代通訊系統的基礎設施。保安局續交代新一代通訊系統中子系統的推行進程，指出如項目獲得財務委員會批准撥款，新一代通訊系统中的核心網絡、關鍵任務通訊平台，以及公共流動網絡商提供的無線接達網絡共享服務，預計在2026年年底完成，屆時可推行基本寬頻及關鍵任務服務。而通訊調度台及通訊設備(無線電對講機)、數碼傳輸網絡及無線接達網絡(即基站)會分階段推行，預計在2030年內相繼完成。