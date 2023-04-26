全港剩295個流動小販　22年來減近74%　港府重申無意發新牌

小販文化在港已逾百年歷史，炒栗子、煨番薯等流動小販小食於秋冬令路人「暖笠笠」。環境及生態局局長謝展寰今日(26日)書面回覆議員提問時指，截至今年3月全港現存295個持牌流動小販，當中118個獲准售賣炒烤栗子或煨烤番薯，小販平均年齡達79.6歲。他指出，如小販阻塞行人路，食物環境衞生署人員都會「先警告、後執法」，在口頭警告無效後才執法，而過去一年並沒有涉及充公持牌流動小販手推車的檢控個案。

議員江玉歡提到小販販賣是香港文化特色及重要的傳統旅遊資源，問到流動小販多為長者，數目又日漸下降，政府如何確保行業得以持續。謝展寰重申，政府無計劃簽發新的流動小販牌照，但會編配空置固定小販攤位，予持牌流動小販遷移及公眾加入行業，食環署截至4月中已簽發523個新的固定小販牌照，未來會繼續考慮開放空置固定小販攤位。

翻查2001年的立法會文件，當年2月全港共有1,129名持牌流動小販，變相最新的流動小販人數22年來大減近74%，而現時不容許小販「繼承」或「轉讓」流動小販牌照，以控制牌照數量。謝展寰說，社會大眾對小販擺賣意見不一，部分認為便利市民；但亦有人認為擺賣容易阻塞、環境滋擾等，而過去3年，每年政府平均收到196宗相關投訴。而政府會考慮社會各界意見，因應實際情況支援持牌小販。