屯門內河船運膠粒掩藏1800萬走私貨　海關檢挖礦機等物品拘2人

上周六(22日)凌晨零時許，海關區域巡邏船於本港西北面水域進行反走私巡邏時，於屯門爛角咀對開水面截停一艘由香港開往廣東佛山市的內河船，隨即登船搜查。當時船上共有6名船員及報載38個貨櫃，載貨艙單顯示，當中17個貨櫃是載運膠粒，由於內地有生產同類型貨物，無需要運入大批廉價膠粒，引起關員注意，懷疑有人將走私貨物混入貨櫃，遂將該艘船押送至屯門內河碼頭，並交由海關有組織罪案調查科作進一步查驗，最終在船上5個「膠粒」貨櫃起出總值約1,800萬港元的走私貨物。

有組織罪案調查科調查主任周俊雄解釋，X光影像顯示，各個貨櫃的貨物分布大致均勻，看似恰如艙單內容，但貨櫃中間位置仍有參差不齊的部分，令關員質疑櫃內並非只有單一物品。關員檢查後，發現每個貨櫃有33板貨物，表面的貨物均為經申報的膠粒，但中央數個卡板被畫上記號，關員移除該些卡板表層的膠粒，搜出一批放入紙箱內、未經報關的電子貨物，包括6,000部手機、3,000部電腦、40,000件電話零件及30,000件電腦零件及160萬件集成電路。

另外，檢獲物品有35部挖礦機，由於採挖虛擬貨幣已在內地被禁止，相關設備難以在內地市場找尋，相信不法分子是利用走私方式將之偷運到內地。經跟進調查後，海關拘捕懷疑涉案的62歲男子及52歲女子，分別是寄貨人公司的董事及安排貨物付運的公司董事。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒指出，今次截查船隻時的天氣惡劣，加上正值夜晚，海上能見度非常低，大大增加海關截查的難度，不排除走私分子故意挑選該種環境進行走私，以減低受截查的機會；海關有組織罪案調查科指揮官黃志強亦指出，本案採取的手法與過往有所不同，走私分子一般將小量申報貨物放在貨櫃最外層，用以掩飾走私貨，但本案絕大部分的貨櫃均盛載申報物品，不惜工本掩人耳目。而走私貨物若能成功運往內地，估計可逃避約650萬港元稅款。