跨部門指揮中心黃金周期間啟動　監察陸路管制站情況

「五一黃金周」將至，預期來港的內地旅客會大增，有議員關注相關過境及相關交通問題。運輸及物流局表示，為應付黃金周期間往來中港兩地人流，相關部門會在各口岸加強人手和協調通關及運輸服務，由入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心會於黃金周期間啟動，監控各陸路邊境管制站的情況，亦會與內地對口單位保持緊密聯繫，有需要時會採取應變措施，相信能在管制站的開放時間內完成所有清關手續。

運輸及物流局回應議員質詢時表示，根據運輸署的觀察，在剛過去清明節和復活節長假期期間，服務各陸路口岸的專營巴士及跨境巴士在繁忙時間的平均載客率介乎3至8成，各公共交通服務整體上能應付乘客的需求。因應經港珠澳大橋香港口岸的人數較多，有關公共交通服務營辦商已加強服務，其中金巴及跨境巴士已盡量加開班次。運輸署已與各營辦商檢視清明節和復活節長假期的服務運作情況，以確保在黃金周為市民提供適切的交通服務。

此外，因應假期的乘客出行需求，運輸署已要求港鐵公司制定合適的列車服務安排。港鐵會積極留意黃金周期間的乘客量及出行模式，視乎實際情況加強列車服務，疏導人流，屆時亦會因應情況安排額外人手於車站當值，以協助乘客及維持車站秩序。