再多一間酒店轉為青年宿舍　位於荃灣西如心酒店　設100間房

為協助青年發展，進一步支援青年的住屋需要，民政及青年事務局早前向香港青年聯會批出首個在「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」下的項目。局方今日(26日)則向香港菁英會批出計劃下的第2個項目，位於荃灣西如心酒店，共設100間房間，可提供最多200個宿位，並設有煮食設施等公用設施。

局方續指，項目由香港菁英會與如心酒店集團合作推出。其中一個特色是透過為青年租戶提供工餘進修機會，增強青年的技能和提高他們就業及創業的機會，並透過香港菁英會的網絡，推動青年加深對國家歷史文化藝術的認識。此外，香港菁英會亦和如心酒店合作，讓青年租戶可以相宜的價格使用酒店的部分設施。

政府去年的《施政報告》已宣布，會研究不同方式增加青年宿舍供應，包括資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。目標是在五年內提供額外約3,000個宿位。為此，民青局在1月初推出了資助計劃，資助非政府機構租用合適酒店和旅館並將房間轉作青年宿舍用途。民青局已在3月批出資助計劃下的首個項目。

當局又表示，新項目位於新界西中心點，鄰近鐵路站及大型商場，交通方便並與當區的社區配套設施有良好連接，便利青年租戶出行及參與社區外展服務。