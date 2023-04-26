衞生署學生健康服務出席低　部分學生連續4年「甩底」

衞生署每年花約2億元提供「學生健康服務計劃」。最新一份審計報告就衞生署學生健康服務進行審計，發現學生的周年健康檢查出席率偏低，由2017/18起的5個學年，整體出席率介乎30%至70%，當中以中學生情況較差，2021/22學年中六學生出席率為30%。在需要進一步跟進評估的學生中，整體出席率亦只有42%至79%，有部分人連續3年和4年沒有出席評估。報告建議，審計署建衛生署需監察周年健康檢查的出席率，並探討進一步措施改善學生的出席情況，並採取措施，確保為前一學年錯過健康評估活動的學生適時提供後補活動，否則應把理據記錄在案，亦需就缺席進一步評估的個案採取迅速的跟進行動。長遠而言，當管理系統優化並連接醫健通後，應探討使用新系統跟進由學生健康服務轉介至醫療機構的個案的可行性。

審計報告指出，過去5個學年，衞生署提供的周年健康檢查，整體出席率介乎30%至70%不等。2021/22學年的整體出席率為55%，較2020/21學年的70%有所下跌。比對不同學生的出席率，中學生的出席率普遍低於小學生。以2021/22學年為例，中六學生的出席率更低至30%，遠低於小一（79%）及中一（64%）學生。較高班級學生的出席率較低，就小學生而言，在2021/22學年，小一學生出席率為79%，小二至小六生則介乎52%至59%不等。就中學生而言，同一學年，中一至中六學生的出席率分別為：64%、48%、46%、39%、34%及30%，出席率有遞減的情況。經學生健康服務轉介提供的進一步評估的個案，整體出席率介乎42%至79%不等，其中營養評估的平均出席率最低。審計署建議衞生署就缺席進一步評估的個案，採取迅速的跟進行動。並建議衞生署探討使用新系統跟進由學生健康服務轉介至醫療機構的個案的可行性。

報告也提到，衞生署雖在2020年2月在學生健康服務網站推出網上問卷，藉此收集有關學生健康服務的意見，唯在2020年2月至2022年10月期間，僅收到87份問卷，認為衞生署需改善收集意見的程序，如要邀請家長或監護人填寫問卷，要再特別了解缺席原因。而綜觀電話調查及網上問卷的結果，缺席主要原因均為忘記預約／應診時間。署方雖然鼓勵家長或監護人陪同學生出席周年健康檢查，惟未有備存相關統計數字。審計署認為，如衞生署人員可與家長或監護人維持直接溝通，有助監察學生健康情況，建議衞生署考慮編製相關的管理資料。

報告並提到，現時須以書面方式遞交周年健康檢查報名表，以編配周年健康檢查的日期。輸入每名新參加學生的資料需時2至4分鐘，而核對和更新過往曾參加周年健康檢查的每名學生在學生健康評估電腦系統的記錄，則需時1至5分鐘。審計署因而估計，為輸入及核對健康服務統記錄的總工時為10,662小時。衞生署指，該署正開發新系統，其中一項功能是電子報名服務，該功能將於2024年年底或之前提供。