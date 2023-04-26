生活成本上升　經濟復甦路遙　議員促繼續民生紓困措施

議員管浩鳴今日(26日)在立法會就財政預算案而提出意見，他指本港就業情況樂觀，但全港貧窮率仍然是23.6%，況且水、電、煤等基層市民的生活成本，急劇上升，促請繼續保持疫情期間的民生紓困措施。他又提到人手短缺，醫療與安老等社會福利系統更是舉步維艱，壓力巨大，需要重視。本港嬰幼兒照顧設施不完善，他倡議應借鑑新加坡對生育現金獎勵機制，對新生兒的家庭提供現金和住房方面的獎勵。他又關注到，全港基層學生有約3萬4千人，而「共創明teen」計劃僅得兩千名額，促請政府增加名額並撥款予有需要的學生。

議員田北辰亦指本港電費瘋漲，超過通脹兩倍，需要政府扶持。他質疑政府興建簡約公屋，是否屬於短期性而非長期性，變相使市民重返劏房與排隊公屋，而本港濫用公屋情況嚴重，促當局加強審視公屋住戶資格。他建議政府成立專責鐵路處，區別於路政處，對未來鐵路公司包括港鐵在內需要進行專責督促與檢視。

議員李梓敬坦言雖然經濟逐漸復常，但社會貧富懸殊等問題根深柢固。他批評政府大幅減少醫療開支，使得基層市民在回歸25年之後仍然生活得「毫無尊嚴」。他強調較大的貧富懸殊是社會動亂的催化劑，在香港如此富裕的地方，竟然在醫療與住房方面無法充足供應。他指出，即便疫情結束，公共醫療系統裏，無論醫生護士還是醫療設施都嚴重不足，長者醫療輪候時間頗長。而在公營房屋裏面，有不少一家4口住在劏房甚至到了青春期的子女仍要與父母共享一張雙層床，居住環境毫無尊嚴。他雖欣喜政府有簡約公屋計劃，但批評醫療預算僅僅為1,248億港元，較去年少了23%，對N無人士與長者造成強烈的醫療負擔。他重申本港應借鑑內地精準扶貧政策，使基層市民可以盡早分享經濟成果。

議員林健鋒認為經濟復甦仍然路遙，尤其是整體出口按年下跌36.7%，創70年來最大單月跌幅。而政府最新數據，二月整體出口貨2862億，今年頭兩月全年比例下跌28.5%，尖沙咀依然見到很多店舖關門。他表示，有些銀行對申請貸款的中小企諸多刁難，敦促政府應該幫助中小企，加快銀行貸款審批程序，但同時要有明確退場方案。