第二屆「工業x創科體驗之旅」　40中學生參與香港創科路

【特約報道】香港科技園公司及香港工業總會合辦第二屆「工業x創科體驗之旅」，邀請近40名來自不同學校的中學生，參觀科學園及創新園，以及在工總成員企業、以及位於科學園及創新園的科技園夥伴企業，參與行政人員「工作影子」(executive shadowing)體驗，並獲得實地工作機會，以激發他們對創科的興趣和擴闊視野，為未來升學及就業做好生涯規劃。

香港科技園人才及人力資源總監王秀麗於活動致詞時向同學表示，香港除了醫生、律師、金融等傳統行業外，創科、工業亦有很多新行業值得同學考慮作為將來的職業。她指，創科的工作不只是電腦、編程等，同時亦衍生不同就業機會，包括市場、產品設計、研發等，並非只有修讀理科的同學能夠參與；並引述創科公司指，不介意同學的背景，最重要是大家有興趣加入創科行列。

香港工業總會常務副主席陳偉聰指，該會一直希望多接觸年輕人，讓他們知道香港工業的最新發展；同時工業面臨人才短缺的問題，希望舉辦活動令更多的年輕人、學生對工業和創科的前景有一個新看法及抱負，未來更可成為生力軍。他笑指，「即使同學體驗後對創科工作不感興趣，亦希望能為他們排除一個選項」，令他們有一個更好的生涯規劃。

他坦言，香港難做到大規模生產，不過在創科設計、融資方面有優勢，可以配合大灣區生產。行內很多企業一直希望吸納年輕人，但與他們接觸時「很多時候已是僱傭關係，雙方的期望或有不同」，但隨着實習活動，企業能夠有一個新的經驗及機會，去了解現今年輕人的需要，以便安排人力資源，相信對企業很有幫助。

鍾同學及林同學在本地3D打印公司易新材料(IML)獲得實習機會，該企主要出產3D打印抗病毒塑膠產品，同學們參與包括由繪畫3D設計圖，以及3D打印後的處理工作。其中，林同學在公司職員的協助下完成設計一個改良型的廁所板把手，她指，職員帶他們觀察手把的實際應用情況，並思考如何節省成本，最終改變產品的形狀及將部分位置淘空，維持原有承托力之餘，並減少成本。她認為，活動令她明白到工業不是沉悶的東西，工業亦有創新的部分。

鍾同學亦設計一個圓形門鎖的「抗病毒保護套」，他表示，以公司原有設計的門把作靈感，並套用在日常生活較常見的圓形門鎖；而在產品實際使用時，則發現垂直切割保護套無法穩妥套進門鎖，反之使用斜位切割則可成功套入。鍾同學認為，活動最大的得着是學習在工作上與人溝通，以及完成後的成功感。

易新材料營運總監魏志文表示，參加計劃是希望年輕人更加了解現時的工業，是與舊時完全不同，尤其是現時部分創新科技的公司。他指，公司的抗病毒塑膠屬物料上的科研成果，同時投放在高增值生產中；不過現時很多人不清楚本地工業，希望透過活動令更多青少年了解香港工業亦有創科及高科技的元素，並希望將經驗與其他本地公司分享與更多年輕人交流，令「他們增加一個主動踏入工業界的誘因」。

魏志文認為，活動令公司能與更多不同層面的人士進行交流，能明白現時市場需要；而公司在香港有製造工場，學生來公司實習參與產品設計，能將他們的想法加入產品設計元素，令產品年輕化、容易落地，更重要是令他們的創意融合產品。