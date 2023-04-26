易通行5.7起青沙管制區推行　運輸署發出逾66萬張車輛貼

一度延期的「易通行」不停車繳費服務將於下月7日起推行，首階段適用於青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道。運輸署今（26日）表示，相關系統設於尖山隧道九龍方向出入口「龍門架」，已安裝車輛貼的車輛駛經時將自動收費，而現有隧道收費亭屆時將關閉，來回方向各有的9條車道將永久改為3線行車，並另預留一條車道予專營巴士，車輛駛經時毋須停車，而每小時50公里的車速限制則維持不變。若系統自動識別技術偵測到有未使用易通行的車輛駛經，隧道費服務供應商會以電子方式向車主發出繳費通知。車主須於14個工作天內繳費，倘逾期須繳交175元附加費。

運輸署署長羅淑佩表示，根據過往經驗，隧道收費亭移除及消拆預計需時「三幾個月」，騰空的車道及用地將會善用，如改善巴士轉乘站等。日後相關路段將視乎行車順暢、安全等因素，再檢視車速限制是否有調整空間。她又透露，截至今月25日，當局已發出逾66萬張車輛貼，估整體已領牌車輛約82%，惟當中約三分之一車輛仍未開立「易通行」戶口。

運輸署又表示，青沙管制區5月6日晚上11日起分階段實施臨時交通安排，來回方向將於翌日凌晨2至5時臨時封閉，以進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標誌等。期間建議駕駛人士可以大埔公路、獅子山隧道作替代。署方又指，易通行下階段將於城門隧道及獅子山隧道實施，詳情將短期內公布；今年內陸續推展至所有政府收費隧道。