審計報告：大多學校未完成旗杆安裝　需確保及時進行工程

因應去年《港區國安法》實施，教育局要求中小學每個上課日均需升掛國旗，以及每周舉行升旗儀式。審計署今日(26日)發表最新一份審計報告，指出許多學校尚未完成旗杆安裝，其中在去年的修葺工程周期內，82項安裝旗杆申請獲批，有約3成的安裝工程截至去年11月中旬仍未完成，認為當局要確保及時進行工程。

另外，政府於2005年完成一項計劃，把校舍內所有任何會對公眾健康構成迫切危險的「含石棉物料」全部拆除。教育局於2014年發現，有14所學校仍存有含石棉物料，遂要求校方委聘註冊石棉顧問，每兩年就有關狀況進行調查。至今年1月，報告發現，該14所學校中，有11所仍存有含石棉物料。

截至去年底，全港共有23所「火柴盒式學校」，教育局於2017年開展改善工程計劃，以處理其共通問題，並於2019年完成。報告批評教育局協助不力，指出2019年的完善工程中，未有處理該等學校的一些共通問題，空間根本不足似配合學校運作，致最終只能透過重置或擴充，才可長遠和徹底解決其空間和設施不足問題，不過在2017年至2022年的6年間，有19所「火柴盒式學校」申請重置，只有5所獲批。