政府不允封路　路賽被迫變「倉鼠跑」　議員促運輸署跟進

香港復常後已舉辦多項大型體育盛事，而議員陸瀚民與鄭泳舜今早(26日)藉前廳交流會的機會，向官員表達訴求，指有些團體計劃舉辦路跑或越野賽，但由於當局不同意暫封道路，導致部分賽事被迫放棄過去沿用的路線，路跑賽改為以俗稱「倉鼠跑」的繞圈形式作賽；或越野賽被迫臨時改道上狹小山路，導致跑手在山上滯留近1小時。他們促請署方盡快公布相關指引，讓主辦方有例可循。

陸瀚民表示，不少熱衷路跑或越野賽的市民，都發現疫後復常的賽事路線同過往有別，並埋怨當局安排失當。早前陸曾就此問題向保安局及文體旅局查詢，然而保安局說安排並非其範疇，而文體旅局只稱他們願意適時配合。所以陸今早向運輸署署長羅淑佩當面跟進此事。

至於署方的解釋，指賽事繁多，須適當管制，但稱主辦機構提出暫封道路的要求時，可提交人流或交通影響評估。陸認為只要政府的指引是清晰和合理，大部分跑賽主辦方都是樂意配合的，冀署方能建立賽事如何有序地使用道路之餘，亦可平衡其他道路使用者的需要。