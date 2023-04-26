輾斃幫拖男案　1被告申請更改傷人罪答辯意向　案件押後再訊

2020年7月屯門發生襲擊傷人案，3名男子疑遭多人施襲，一名21歲男子之後到場欲「幫拖」追截施襲者，最終被車輛撞倒拖行慘死。8名懷疑有份襲擊3名男事主的人士被起訴。其中7人不認罪受審。結果1人罪脫，6人被裁定罪責較輕的普通傷人罪成，會在4月29日判刑。餘下的1名男被告，在開審前承認2項罪責較重的有意圖傷人罪，以及1項襲擊罪，他得悉不認罪被告的裁決後，今（26日）在區院申請更改傷人罪的答辯意向。法庭排期在5月15日聽取進一步陳詞，期間被告續還押。

今日申請改變答辯意向的是被告周衍龍。辯方表示，法庭分析證供後，推斷案中其他被告只涉及普通傷人罪。考慮到被告和其他一伙，故認為得出的裁決應該一致。不過法官表示，即使是同一批人施襲，他們也可懷著不同意圖犯案，又形容是次申請不常見，有機會要上終審法院處理，著令辯方認真審視。被告一度表示撤回申請，但最後決定繼續提申請，法庭下令辯方呈交誓章，交代事件來龍去脈，包括當初為何承認有意圖傷人罪。

本案其餘7名被告方璣筵、郭桂希、黃漢文、莫振華、黃文希、黎汝軒、 張文沃。控方案情指，2020年7月19日凌晨2時許，當日3名事主坐私家車到屯門鄉事會路，他們見到兩名女子，並邀請對方去喝酒，但遭拒絕。不久，其中一名女子的男友黃文希駕駛私家車到來，另外兩部私家車未幾亦抵達，多人下車襲擊3名事主，不夠半分鐘後停手並離開。3名事主方面亦有人趕到相援，其中一名姓周男子遭後來駛至的另一輛私家車撞死。

案件編號：DCCC 714/2021