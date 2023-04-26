95港澳食肆獲米芝蓮星級肯定　法日菜餐廳首得3星評級

新一年港澳有甚麼美食？知名美食指南「米芝蓮」今(26日)午公布《香港澳門米芝蓮指南2023》食肆名單，共有95間食肆奪1至3星評級，包括78間香港餐廳及17間澳門餐廳。其中有67間餐廳獲一星評級，包括11間新上榜，例如去年遷址至中環粵菜「大班樓」；點心中菜館「DHK疊囍居」，以及由廚魔梁經倫和名人坊的富哥合辦的「廚魔名人坊」。

獲得3星食肆評級則有10間，包括新上榜位於中環、食法日混合菜的食肆「Ta Vie (旅)」，由去年2星升1級。2星評級食肆則有18間，新上榜包括灣仔、由去年1星升2星的的「潤」，以及新2星的「廚魔」(灣仔)、「麗晶軒」。

米芝蓮說，「旅」主廚佐藤秀明將烹調着重「純粹、簡約及時令」，利用日本一流食材，製作出創意非凡的菜式，當中包括炭燒赤鯥配米餅及青海苔醬。「潤」擁有超過20年經驗洪師傅，擅長以傳統方式炮製世界各地食材，以現代手法擺盤呈現。而「廚魔」老闆兼主廚梁經倫菜單的靈感來自中國元素和世界著名畫作。評審認為菜式散發着本地特色的藝術品，向香港飲食文化致敬。