黃大仙溥仁小學差1人未達小一開班線　校方嘆教局不近人情

繼早前中華基督教會長洲堂錦江小學將不獲開辦小一課程，再有小學同樣不獲開辦小一。位於黃大仙隸屬43校網的獻主會溥仁小學昨日(25日)向家長發通告指，接獲教育局通知，今年9月23/24學年未獲批准開辦小一，而小二至小六班級結構則維持不變。校方指，對於小一收生「只差一名學生」而未達「開班線」，感到十分難過及不理解。校長余詩慧認為局方不近人情，希望能約見局長蔡若蓮。

余詩慧表示，3月底接獲教育局官員口頭通知，因學校2023學年小一收生欠1人才達開班線，9月新學年起不獲批開辦小一。對此，余表示難過，認為教育局單憑數字而決定學校未來做法不近人情。她解釋，學校課程一直作前瞻性部署，早於教育局公布新版《小學教育課程指引》前，已推行符合新指引的課程，包括於本學年率先推行校本設計特色課程，撥出下午上課時間為學生安排國民教育、國安教育、拔尖補底、課外活動、STEAM教育和跨學科活動等。

目前，校方已向教育局提出以一年為過渡期，容許該校於23/24學年開設小一。若當局不接納申請，學校將於2026/27學年停止獲得政府資助，屆時2026/27學年就讀小五及小六年級的學生，可以考慮轉到校網34的獻主會小學或獻主會聖馬善樂小學就讀至小學畢業。另外，校方計劃為2024學年小一收生，申請特別視學。

教育局發言人就指，局方會審慎考慮學校提交的意見及當中的理據，並按照現行的政策及準則以決定是否接納，以及確定其核准班級結構；並指在2023至24學年不獲資助開辦小一班級的學校的數目，將在局方考慮相關意見後才確定。據資料顯示，獻主會溥仁小學於今年度自行分配學位階段，學額50個共取錄20名學生；暫定統一派位學額共80個。