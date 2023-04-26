消息指日本擬4月29日起　提早結束入境防疫限制

日本時事通訊社今日(26日)報道，日本政府將提早在本月29日結束入境防疫限制措施，此前日本表示會在下月8日結束限制措施。報道指，提前鬆綁是希望緩解日本下月1日開始長假期期間的機場擠迫情況。

日本政府早前宣布，下月8日起把新冠病毒感染等級降至與「季節流感」相同的第5類，並於同日放寬入境防疫措施，即不需出示3劑疫苗接種證明或72小時病毒檢測證明，意味沒接種疫苗也可免檢測遊日。

本港旅遊業認為日本是次提早放寬對旅客的幫助不足。縱橫遊執行董事袁振寧表示，當地最新結束入境防疫措施僅較原先早一周多，而市民現時報旅行團，最快也要等待下月4日出發，與原來的放寬的日子相差只有數天，不相信客人「為嗰幾日」而提前出發。袁提到，過去數月即使日本維持多項防疫措施，絕大部分客人未有因為要打3針或做核酸檢測已卻步，相信提早放寬無助刺激生意。

東瀛遊執行董事禤國全亦說，現時一般旅行社正開放6至7月的旅行團名額，較少客人急於因應新政策而提早出發，旅行社亦難於兩三日開新團，相信對業務的影響不大。他提到，仍想短期內出發的人可選擇自由行，「買到機票、訂到酒店便可出發」。