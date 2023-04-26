去年近2400宗的士投訴　2年升9成　拒載兜路佔最多

自從本港全面對外通關後，旅客重臨香港，同時亦帶旺的士生意。然而，的士服務質素一直備受關注，早前更有內地客在社交媒體投訴在港期間遇上「的士劏客」，議員陳健波今日(26日)在立法會就過去5年，涉及的士的投訴數字、被定罪人士判罰、投訴個案中旅客所佔比例以及會否提高罰則等，向政府提出書面質詢，結果發現總投訴數字過去2年回升，投訴個案由2020年的1,238宗，上升至去年的2,397宗，升幅逾9成，當中比例佔最多的是拒載，佔整體近4成，涉952宗。其次為涉「兜路」，有696宗。

根據運輸及物流局數據，運輸署及警務處收到涉及的士服務的總投訴個案有上升趨勢，2020年有1,238宗，2021年就上升2,129宗，而去年更有2,397宗，上升約93%。綜觀各項投訴數字中，比例最高為拒載，共有952宗，佔投訴總數39.7%，其次為沒有使用最直接路線(兜路)，有696宗。至於疫情前數字則相對較高，2018年有高達3,271宗，而2019年則下跌至2,854宗，2020年受疫情影響而封關等因素，的士乘客量驟減，亦是導致投訴數字下跌的其中一個因素。

隨着香港全面復常，涉及的士服務的投訴亦隨即上升，陳鍵波亦關注當局「打擊的士司機欺騙旅客的行為」，有沒有檢控及判罰數字，以至投訴個案中旅客所佔比例以及會否提高罰則等。局方未有提供檢控數字，只稱執法部門因應每宗個案所需的調查時間不同，會保持一貫專業態度盡快完成調查及作出檢控。