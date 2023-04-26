元朗斬人案兩被告涉謀殺罪不准保釋　還押7.5再訊

上月29日凌晨3時許，一名姓陳(70歲)老翁在青山公路元朗段150至160號一銀行對開，被一名南亞漢持刀襲擊，倒地血如泉湧，送往博愛醫院後證實不治。執法部門經調查後共拘捕7男1女。其中4名涉案男子分別被落案起訴謀殺罪及串謀妨礙司法公正罪，今（26日）午被解往屯門裁判法院提訊。4人暫毋須答辯，裁判官按控方申請，把案件押後至7月5日再訊，以等待進一步調查。期間，2名被控謀殺的被告須還押，餘下2名只被控謀妨礙司法公正罪的被告，則獲准以10萬港元現金保釋、須每日到警署報到及不得離港。

4名被告依次為許光耀（65歲、報稱商人）、林智曜（32歲、報稱汽車技術員）、蘇世文（30歲、報稱地盤工）及33歲黃浩然（33歲、報稱汽車技術員）。許和林共同被控1項謀殺罪，林另外與蘇及黃被控串謀妨礙司法公正罪。

據控罪指，許及林於2023年3月29日在香港新界元朗康樂路2至7號外，與其他不知名人士，一同謀殺男子陳廣權；林、蘇及黃另被控於2023年3月29日至30日，在香港某處與其他身份不明人士，串謀妨礙司法公正，即處理涉及一宗謀殺案中所使用的私家車。

案件編號：TMCC 916/2023