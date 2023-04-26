設計中心眾董事沒申報利益　亦沒監察贊助去向　審計署促規管

擔當港府推廣設計及創意產業主要夥伴的「香港設計中心」被指管治不善。審計署於最新出爐的審計報告指，有獲資助遠赴港外實習1年的青年才俊未有遵守承諾，回港工作連續兩年，但中心未有追討所贊助數十萬港元款項，亦沒機制監察其他獲贊助的人有否履行規定；又說眾多董事會成員沒申報利益。

香港青年設計才俊培育計劃於2012年推出，贊助獲得香港設計中心「DFA香港青年設計才俊獎」的在職設計師或設計課程畢業生，赴港外實習或進修最多1年半，而得獎者需要承諾完成實習或進修後返回香港，以及從事香港設計業最少連續2年。若得獎者如未能遵從規定，設計中心有權撤銷獎項並追回已支付的贊助。

不過，審計報告提到，在2017/18至2021/22年度期間，計劃共有54名得獎者，而截至今年2月28日，有26人已完成了港外實習或進修，但其中1人並無返港，佔整體4%。而報告提到，沒有文件紀錄顯示設計中心曾向該人採取行動。而即使得獎者返港，設計中心只會不時發電郵查詢得獎者最新動向，卻沒備存有否遵從從事香港設計業最少連續2年的規定。

審計署建議，設計中心應設立機制，以監察得獎者有否遵從在完成港外實習或進修後返港及從事香港設計業最少連續2年的規定，同時確保得獎者履行承諾，以及考慮訂明時限，履行承諾。

審計署審查了設計中心在2018年至2022年間，董事會成員提交成員利益登記表格的記錄，發現首次獲委任的20名董事，70%無提交成員利益登記表格，但沒文件紀錄顯示中心曾追收未交的表格。審計署另指，政府與設計中心訂立的撥款協議並無加入與維護國家安全相關的指引和規定，建議文化體育及旅遊局應在日後的撥款協議中加入有關指引和規定，以加強規管。