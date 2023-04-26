車牌組合「ZZ」2025年分配　料動用300萬個回收車牌應對需求

本港普通車輛登記號碼(俗稱車牌號碼)由兩個前綴英文字母「AA」至「ZZ」及尾隨1至4個數字組成，並且不會區分車輛類別。運輸署指截至今年3月底正開始分配「YN」，預料到了2025年就開始分配最後的英文字母「ZZ」，亦意味着所有組合有機會在數年內用盡。立法會議員林琳關注相關事宜，並於今日(26日)就此議題向政府提出書面質詢，她亦問及政府會否倣效內地在車牌前加入中文字以及標示車輛類別等做法，當局回覆指暫會沿用現行格式，當車牌號碼組合用盡後，就會動用300萬個已歸還而未再分配予任何車輛使用的傳統車輛登記號碼，料可滿足未來不少於20年的需要。

運輸署指，根據現行傳統車輛登記號碼分配系統，除部分前綴英文字母系列已被保留予特定用途外，運輸署一直從「AA」至「ZZ」按字母系列順序分配，而尾隨數字則會由電腦系統隨機抽出及編配於登記車輛上。截至今年3月底，正分配「YN」系列的傳統車輛登記號碼。根據目前的分配速度，預期於2024年底至2025年初開始分配「ZZ」系列的傳統車輛登記號碼。經考慮相關因素後，署方初步計劃繼續沿用現行的傳統車輛登記號碼格式，於「ZZ」系列的號碼分配完畢後，由「WA」系列開始，按反向字母系列順序重新分配已歸還予運輸署而未再分配予任何車輛使用的傳統車輛登記號碼(截至今年3月底共300萬個)；即先分配「WA」至「WZ」系列，然後「VA」至「VZ」系列，然後「UA」至「UZ」系列，如此類推。

現時內地車牌中，會按各個省份而在車牌中加入代表該省的中文單字，例如廣東省為「粵」，山東省為「皖」，湖南省為「湘」。林琳引述汽車業人士建議，指當本港車牌號碼用盡後，政府可參考現時內地的車牌標識引進新的編配機制，在普通車牌號碼的數字前加上與香港有關的用字(例如「HK」或「港」)，並使用英文字母標示車輛種類。運輸署稱沿用現行的傳統車輛登記號碼格式，不涉及改動現行車輛登記號碼的組合格式，因此毋須修訂相關法例，亦毋須大幅更改電腦系統，避免對持份者造成影響。