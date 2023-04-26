勞顧會反對擴大輸入外勞 促政府履行三方協商責任
2023年04月26日 17:57
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政府擬准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞。
對於近日有消息指，政府擬繞過勞工顧問委員會審批，准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞，甚或將考慮把計劃擴展至其他行業。勞顧會一眾僱員代表對此表示極度失望及不滿，並於今日(26日)召開記者會，要求政府履行三方協商責任，制訂更宏觀及全面的政策目標，確保本地工人優先就業，而非在外勞計劃外「另起爐灶」。
勞顧會僱員代表委員譚金蓮表示，現有的外勞輸入計劃行之有效，每年可輸入約3,000至5,000名短期勞工，以滿足行業的短期需要，避免僱主完全依賴外勞計劃，並在短期勞動力補充期間，想辦法提高薪酬待遇，吸引本地人手。為加快審批，勞顧會樂意與政府商討，壓縮現時需時約4至5個月的審批過程可行性。
僱員代表指，在未有推動改善工作環境及人力資源規劃的前題下，多次傳出政府將會繞過現行補充勞工計劃，推出積極放寬外勞政策，作為解決人手問題的工具，甚至以「輸入外勞」視為推動行業發展的主要措施，實在不合適的。
他們憂慮，若此舉一出，難免破壞現時行之有效的機制，變相為擴大輸入外勞大開中門，直接影響行業生態，以及本地相關從業員改善薪酬待遇的機會。政府亦會淡化了勞顧會履行及落實三方協商的責任；而在外勞計劃處「另起爐灶」，亦未有顧及人力資源發展及本地勞動階層的就業發展機會。