勞顧會反對擴大輸入外勞　促政府履行三方協商責任

對於近日有消息指，政府擬繞過勞工顧問委員會審批，准許建造業及運輸業毋須經現行的補充勞工計劃直接輸入外勞，甚或將考慮把計劃擴展至其他行業。勞顧會一眾僱員代表對此表示極度失望及不滿，並於今日(26日)召開記者會，要求政府履行三方協商責任，制訂更宏觀及全面的政策目標，確保本地工人優先就業，而非在外勞計劃外「另起爐灶」。

勞顧會僱員代表委員譚金蓮表示，現有的外勞輸入計劃行之有效，每年可輸入約3,000至5,000名短期勞工，以滿足行業的短期需要，避免僱主完全依賴外勞計劃，並在短期勞動力補充期間，想辦法提高薪酬待遇，吸引本地人手。為加快審批，勞顧會樂意與政府商討，壓縮現時需時約4至5個月的審批過程可行性。

僱員代表指，在未有推動改善工作環境及人力資源規劃的前題下，多次傳出政府將會繞過現行補充勞工計劃，推出積極放寬外勞政策，作為解決人手問題的工具，甚至以「輸入外勞」視為推動行業發展的主要措施，實在不合適的。

他們憂慮，若此舉一出，難免破壞現時行之有效的機制，變相為擴大輸入外勞大開中門，直接影響行業生態，以及本地相關從業員改善薪酬待遇的機會。政府亦會淡化了勞顧會履行及落實三方協商的責任；而在外勞計劃處「另起爐灶」，亦未有顧及人力資源發展及本地勞動階層的就業發展機會。