五一加強巡旅團聚集地　旅監局擬聯同廣州監管香港遊

距離五一內地長假期不足一周，旅遊業監管局今日(26日)宣布，將於加強巡查較多入境旅行團活動的地方。為監察入境旅行團的活動情況從而保障入境旅行團旅客的權益，該局在勞動節假期期間(4月29日至5月3日)會加強在較多入境旅行團活動的旅遊景點、註冊商店及餐飲處所等巡查，並向旅客和導遊提供協助。局方敦促旅行代理商與各持份者協調做好人流和旅遊巴管理，盡力減少旅遊活動對社區構成的影響。

旅監局又指，正與廣州市文化廣電旅遊局推進重啟於2015年設立的「優質誠信香港遊」紅名單制度，加強兩地旅遊市場聯合監管，推動旅遊業高質量發展，研究/制定新規管制度下的「優質誠信香港遊」紅名單制度的條款及其他推行細節，具體方案容後公布。

該局亦提到前日(24日)出席了由旅遊事務署召開統籌及協調，於勞動節假期接待訪港旅客工作及安排的跨部門會議；當日亦聯同海關到入境旅行團註冊商店進行巡查。而於上周二(18日)則參與了由旅遊事務署組織的視察，就優化香園圍管制站內的內地入境旅行團人流管理安排提出建議及跟進。