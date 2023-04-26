澳門周五起調整戴口罩指引　籲居民儲備2周使用量

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日宣布，在參考國家及世界各地防控指引後，決定由本周五(28日)起調整預防呼吸道傳染的佩戴口罩指引，市民屆時將可根據不同情況應佩戴口罩、建議佩戴口罩，或者可不佩戴口罩。不過，若公司或機構沒有有關要求，個人可因應情況自行決定是否佩戴口罩。

中心指出，個人出現發燒、咽痛、咳嗽等流感症狀時；新冠快測或檢測確診時；工作場所出現流感群組時；進入醫療機構及院舍下均應佩戴口罩。而公共交通工具的司機及乘客；未接種疫苗人士、長者等高風險人士在人多擠迫的地方等情況下，則由場所或交通工具的主管參考空間內空氣流通情況、人員數量和密度等，決定是否要求進入者佩戴口罩。而在所有室外地方、佩戴口罩可能導致呼吸困難等情況下，在應佩戴口罩的場所，但工作人員於非服務使用者使用的區域逗留或休息時可不佩戴口罩。

應變協調中心強調，若疫情出現變化，會按實際情況調整佩戴口罩要求；居民日常外出時應備有口罩，以便有需要時佩戴；居民須在家中儲備至少2周使用的口罩，以應對新冠病毒感染和其他呼吸道傳染病流行高峰期佩戴口罩的需要。