區選方案最快5月初公布　傳政府曾諮詢應否直接「殺」會

現屆區議會任期年底屆滿，然而地方行政檢討仍未有具體方案，但政府近日拋出「大方向」，稱檢討現時已接近最後審議階段。有消息人士透露，區議會檢討已有完整方案，最快將於5月初公布。對於政府日前強調區議會值得保留，但有政界人士透露，政府曾向各組織、政黨徵詢是否應直接「殺」區議會，但考慮若全面取消直選和區議會，會引來「閒言閒語」，遂最終選擇保留。

政府日前僅指區議會「保留一定選舉成分」，意味在選舉之外，或會新增其他方式產生區議員，或包括加設間選議席、恢復2013年取消的委任議席。有政界人士透露，政府曾向各組織、政黨徵詢是否應直接「殺」區議會，過程中曾有組織反映區議會經過2019年後「中晒毒」、「醫翻都冇用」，因而支持做法，但當局考慮若全面取消直選和區議會，會惹「閒言閒語」，而且現時區議會性質為非政權性的諮詢架構，存廢意義不大，逐選擇保留。同時又希望以立法會作為「成功例子」向各界展示區議會選舉的改革也可成功。

消息指選區將大幅下降，最終直選會佔現屆議席的三分之一，而委任和間選議席則佔三分之二；但亦有資深政界人士表示，不排除最終比例與完善選舉制度後的立法會議席比例相若，即立法會的90個議席以選舉委員會界別40席、功能界別30席、地區直選20席劃分，預計此方案下，直選議席更較早前消息所指的更少。

縱使如此，當局仍擔憂區議會的改革和最終選舉結果會帶來「亂象」，因此消息指，現時當局會繼續對示威、遊行從嚴處理，若談放寬，亦要待區議會選舉結束和《基本法》第二十三條完成立法後才會考慮。

作為現時議會唯一非建制派議員的狄志遠認為直選比例超過一半較為理想，至於其他議席比例，則明白政府在考慮「安全系數」，但希望最終比例不高；建制派議員陳勇表示，「全力支持」政府完善區議會選舉制度，又指是次檢討能解決區議會過度政治化和民粹化，稱區議會組成要有「高矮肥瘦」。