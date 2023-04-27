華派軍艦往蘇丹撤僑　逾1300人安全轉移

蘇丹內亂尚未平息之際，中國國防部新聞發言人譚克非周三（26日）表示，由於近期蘇丹安全局勢持續惡化，為保護中國在蘇丹人員生命財產安全，根據統一部署，中國軍隊在周三已派出海軍艦艇到蘇丹接載撤離的中國人員。

中國外交部發言人毛寧周四（27日）稱，截至目前已有1,300多名中國公民安全轉移，部分乘坐中國軍艦、船隻離開蘇丹，有的正在離開途中，首都喀土穆以外還有少量中國公民。她又指，中方秉持人類命運共同體理念，積極協助外國公民安全撤離。截至目前已幫助5個國家的公民乘坐中國艦船撤離蘇丹，還有其他國家向中方提出撤離協助，中方將繼續盡可能予以協助。中國外交部領事司司長吳璽稱，解放軍緊急調動在亞丁灣護航的軍艦前往蘇丹，展開轉移撤離行動，撤離同胞中包括香港特區居民。

蘇丹正規軍與快速支援部隊的新一輪72小時停火協議自周二（25日）凌晨生效，不過雙方周三於喀土穆市郊再爆發衝突，令人憂慮停火能否維持。內亂迄今已造成至少512人死亡，接近4,200人受傷。而美國白宮周三證實，至今有兩名美國公民在衝突中喪生。

至於香港入境事務處周四表示，截至同日接獲兩名身在蘇丹的港人求助，入境處已即時提供相關資訊，並按其意願透過大使館提供可行協助；兩人已安全離開蘇丹。入境處強調會繼續與求助人、中國外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐蘇丹大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。