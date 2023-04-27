中六生到內地升學比例近4成　英國取代台灣成次選

現屆中六生正忙於應考文憑試，過去有不少學生視海外升學為另一出路。教育局公布「2022年中六學生出路統計調查」，去年接受調查的41,222名中六畢業生，38,610名繼續讀全日制課程，其中12.4%離港升學，較2021年14.3%微跌。去年維持往內地升學佔比最高，近４成，且近年有上升趨勢。有學生輔導顧問認為內地升學比例高，與近年內地升學政策方便學生有關，學生亦可持較低分數入讀內地一流大學。

教育局2012年起每年蒐集中六畢業生升學資料，去年調查以10月為參照期，有4.1萬個2022年中六生受訪，93.7%繼續修讀全日制課程。其中12.4%選擇離港升學，內地仍是最熱門升學地點，比例為39%，選擇到英國升學的則有23.2%，取代台灣的16.6%成為次熱地點。至於其他熱門升學國家，如澳洲(8.8%)、加拿大(5.2%)及美國(2.2%)，學生比例按年變化不大。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，近年內地升學政策方便學生，而海外升學者可能中六以前已舉家移民，故未反映在畢業生升學數據。內地相關收生政策吸引學生升學，他們持較低分數便可入讀內地一流大學，學科及學校選擇多元，部分範疇如工程、工商管理具發展優勢，即使同學日後回港就業，亦有優勢加入內地背景公司。

調查顯示赴台灣的學生比例下降由2020年26.2%逐步降至去年16.6%。吳分析指，學生以往赴台原因之一是在港未能入讀資助大學，惟隨着學生人數減少，直接入讀或循副學位銜接的競爭減少。至於新冠疫情下赴台考察及交流機會減少，大型宣傳展近年亦驟減或轉為網上，因而減少學生接觸台灣的大學資訊。