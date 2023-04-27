外吸高才觸礁　內育後進掀殺校潮　超齡社會將至港府無招

本港人口老化問題嚴重。立法會今日(27日)就恢復《2023年撥款條例草案》二讀，多名議員均就人口政策表達意見。有議員批評港府不掌握「高端人才通行證計劃」具體數字，指即使有10萬個專才來港，亦無助解決問題，促當局統計數字； 亦有議員批評當局在處理收生不足問題上思維僵化。

為解決勞動力不足問題，當局在去年推出高才通，以高薪人才和全球百強大學畢業生為目標，望引進人才紓緩問題。議員林振昇指出，在高才通政策下，至今有過萬高才來港，然而政府對高才的工作狀況並不掌握，質疑情況長久下去「即使有近十萬個高才嚟到香港，都未必能夠真正幫到企業」 ，要求統計高才來港的工作情況，例如是否有行業有足夠高才可以暫停輸入，集中引入缺乏高才的行業。他又斥指預算案談不上有「鼓勵生育政策」，要求財政預算案加強託兒服務，以加強勞動參與率。

教育界議員朱國強則批評教育局思維僵化，指人口下跌縮班殺校，令教育界人心惶惶影響教師士氣，儘管教育局曾稱要「軟着陸」，但未幾就要求收生不足學校停辦合併。他表示，今年最少有3間學校不獲教育局資助開班，但當中有2間學校只差1人， 直言「軟着陸」與「慢性殺校」無異，而教育局亦與學校缺乏溝通。

另外，議員洪雯則認為現時各國加大人工智能投入，搶佔數字經濟的制高點，香港數字基建需要「追落後」，促請政府盡快建造人工智能超算中心，建議先建一個小型的算力進行先導實驗。