樓價長期高企市民置業難　龍漢標促政府撤辣

本港樓市高企，政府推樓市「辣招」惟樓價只升不跌，業界斥樓市辣招扭曲市場。立法會今（27日）繼續二讀辯論撥款條例草案，地產及建造界議員龍漢標促政府盡快推出樓市「減辣」措施，維護長線投資者利益及幫助樓市回復正常供求水平，以保持市場健康發展。

龍漢標指本港解決「住屋」問題，「減辣」和「撤辣」可以促進二手物業流轉和增加租盤，令市民更容易置業。「減辣」會直接導致政府住宅物業可以自住之餘，更可作出租用途。他表示，不少包括退休長者在內的長線投資者，依靠租金幫補收入，不僅可以減輕子女的住屋與養育壓力，亦可免卻政府的額外福利津貼，惟「辣招」帶來的巨額成本大大降低了收租的回報，令投資者卻步，長期以來只會擾亂本港良性供求關係。

此外，他指現時外圍和本地經濟環境包括物業市場的情況，已經與當年推出「辣招」時的所謂「非常時期」不可同日而語，樓市多種印花稅包括各項住宅物業需求管理措施，則自2010年來維持不變，他強調並不合時宜，亦不符市民團體訴求。對於有意見認為，「減辣」只會令地產商藉刺激樓市得益，他認為這種講法實在流於片面，不夠深度，「減辣、撤辣」對有意置業或換樓的人士、租客和業主，是利多於弊的。