炒賣平價飛圖利　港人恐墮網騙陷阱　黃牛黨靠公帑「搵真銀」

港府大灑公帑耗資2,000萬的「開心香港」(Happy Hong Kong)計劃，包括周末劃一戲院門票30元的「全港戲院日」，本以為可為商場恢復人流帶動消費，豈料最後又是益了「黃牛」黨，甚至是為騙徒提供絕佳的機會。

東網記者今早11時於賣物網站發現，各院線網上發售平價飛後，有「黃牛黨」無本生利，聲稱排隊買到的電影票「時間唔啱」，以逾百元出售一份原價260元的貴賓廳電影票，甚至有人聲明可以代搶及代買，亦有不同院線不同電影的存貨，擺明到戲院大量搶購平價電影飛，再轉售圖利。

為節省行政成本，今次活動的「30蚊平價飛」與平日所購戲飛無異，網上購票者亦只需用QR Code(二維碼)即可入場，毋須持有購票證明。活動毋須實名制下，更大大方便了「黃牛黨」用公帑搵真銀。若「捱貴飛」的市民，真的可從「黃牛」手中收到戲飛已算是「執番身彩」。事實上，涉及演唱會、主題公園門票的網購騙案不絕，不少市民斥巨資從騙徒買入假門票，最終「票財兩失」，白白浪費時間及心機，甚至透過詐騙電郵、社交貼文、網站及二維碼來盜取資料，招致更大的損失。

有信貸資料服務機構早前所做的報告顯示，去年全球數碼交易中有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨着數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至去年期間大幅上升80%。香港方面，去年數碼交易中，有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及的國家或地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加18%，與全球的上升趨勢一致。