旅遊業界指本港酒店黃金周房價升　有內地團押後行程

內地「五一黃金周」將至，預計訪港旅客人次會激增。有旅遊業界人士表示，本港部分酒店房長假期間急升，帶動旅行團團費增加，故部分內地旅行團寧願押後行程而不來港，亦有旅客不在港過夜，形容情況非樂見。另有業界估計本港旅遊業復甦仍需一段長時間，直指「要捱一段時間」。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今(27日)在電台節目表示，本港部分酒店房價在五一長假期期間大升，部分位於油麻地、大角咀、荃灣和青衣的酒店，本來每晚房價約700多港元，但五一期間加至每晚2,000多港元，形容是不能接受。她續指，旅遊業界擔心部分旅客寧願只在香港一日遊，晚上到深圳或珠海過夜，留港時間縮短，自然本地消費亦會減少，情況非樂見。

另旅遊業議會總幹事楊淑芬預料，本周六(29日)至下周三(5月3日)有約60萬內地旅客訪港，數字回復至疫情前6成，雖業界不滿意數字，但礙於航班運力等所限，是「急都急唔嚟」。她稱，周邊國家或地區雖然比香港早通關，但現時旅客量仍未回復至疫情前水平，形容業界要捱一段時間。她又指，業界與政府早前召開2次跨部門會議，為五一假期做準備，有信心做到最好。她估計，五一假期有80%訪港內地客都是自由行，旅行團數量或不及平時的周末高峰，相信業界有足夠接待能力及人手，逼爆個別社區的機會較微。