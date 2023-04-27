辯稱無錢買奶粉　狠母自簽守行為2年　官斥「唔想養不如唔好生」

23歲女子與未婚男伴誕下女兒後，聲稱因貧困潦倒，無錢買奶粉給女兒，於是用好立克及阿華田代替，結果女兒年僅8個月大，便嚴重缺水反應遲緩，一度留醫深切治療部。上述女子及其男伴同被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。男被告早前獲准簽保守行為，女被告不認罪，原本排期今（27日）在觀塘法院開審，但最終獲控方同意，自簽2000港元守行為2年，控罪撤銷。散庭前，裁判官厲聲斥罵被告枉為人母，竟「當佢（女兒）連狗都不如）」，更怒斥她「如果唔想養不如唔好生！」

匿名女被告以「W. H. Y.」作代號。控罪指她於2021年5月14日與2021年12月16日之間，在藍田某樓單位故意忽略女嬰X，令其受到不必要的苦楚或健康損害。案情透露，被告有情緒病，和同案33歲男被告「F. S. L.」未婚，幼女X在2021年4月28日出生。她是早產嬰兒。同年11月，社工開始跟進個案。

案情續指，2021年12月13日，人員進行第6次家訪，留意到反應緩慢。3日後再探訪，見她反應仍緩慢，而且手腳冰冷，衣衫單薄之餘，還有污漬。屋內彌漫香煙味。人員即時送她去醫院，醫護送她入深切治療部，發現X 嚴重缺水，腎臟有問題，更出現貧血、電解不平衡、發育遲緩等情況。被告警誡下說，因家貧，故沒有給X足夠奶粉，她會用好立克、阿華田等給X進食。至2022年1月，X情況穩定出院，並獲安排住寄養家庭。男被告早前亦獲准自簽2000港元，守行為2年。

案件編號：KTCC2135/2022