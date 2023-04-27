大停電竟有額外利潤　梁熙轟港燈賺盡　促政府秋後算帳

港島早前大規模停電接近1小時，卻被指將能獲得550萬港元額外利潤。議員梁熙批港燈處事「欺人太甚」，即使發生嚴重事故，卻仍然表示要跟從根據合約條款行事，如常收取獎勵機制的利潤，直斥港燈「賺盡」，又斥港燈多次更改事故原因說法，形容為玩弄文字藝術，要求政府在《管制計劃協議》中期檢討中「秋後算帳」，並將「電老虎關返入個籠入面」。

據兩電與政府簽訂的《管制計劃協議》，若電力公司可於平均65分鐘內恢復供電，即可獲得額外0.015%准許回報，然而條文未有就事故起因訂下限制，換言之，儘管屬人為錯誤導致停電，只要復供得快，仍可有獎賞。梁熙認為故障獎勵機制有問題，又不滿港燈指會跟從根據合約條款行事，如常收取獎勵機制的利潤，指港燈作為生活必需品的公司，不但賺盡8%利潤上限，更貪得無厭賺取故障獎勵。

港燈就大停電事件曾多次更改事故原因說法，先解釋指電壓驟降，其後修改為設備故障，最後就指錯駁電纜。近日更第四度更新，指事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的 「後備電纜」所致。梁批評港燈玩弄後備電纜和備用電纜的文字藝術，促請當局將港燈的表現紀錄在案，在中期檢討中「秋後算帳」，做好監管工作，「唔好比港燈惡過政府，將電老虎關返入個籠入面」。