特殊學校宿舍僅7頁指引　申訴公署揭教育局巡查頻率疏落促改善

早前揭發多宗嚴重智障特殊學校及宿舍有學童被虐事故，甚至有學童因而受傷甚至死亡，令社會關注相關宿舍的運作及規管情況。經申訴專員主動調查發現，教育局對於資助智障兒童學校宿舍，除了提供人手編制外，並沒有另行訂立詳細運作要求、限制和巡查制度；甚至局方並無強制相關宿舍設置具錄影功能的閉路監察系統及定期抽查錄影，以保障學童的權益。

專員趙慧賢指出，在調查期間雖然相關宿舍已自發地安裝設施，惟進度有異及仍然未必有錄影功能；調查中又發現目前近7成資助特殊學校宿生屬於中度或嚴重智障兒童，但教育局就特殊學校宿舍僅訂立只有7頁的實務指引，卻沒有針對智障兒童起居照料和護理作出注意事項指引，日常運作要求亦有欠具體；再加上教育局巡查相關宿舍頻率非常疏落，在2017至2020年，每學年只有6至9間宿舍被巡查，近半宿舍在3個學年內僅被巡查1次，2間甚至未曾被巡視。

趙慧賢認為，寄宿智障兒童表達能力有限，一旦在宿舍遇到問題，如受虐或約束物令他們不適，亦或難以言語向家長及其他人訴説表達，即使現時業界普遍自律公署認為教育局亦有需要加強監管，確保有關宿舍服務質素。公署向教育局提出12項改善建議，除為宿舍部訂明部分日常運作的基本要求，並應納入校本政策及指引；強制要求宿舍部必須設置具錄影功能的閉路電視；針對以身體約束物及隔離作為管教寄宿智障兒童失控情緒及行為的措施，為宿舍部制定詳細及嚴謹的基本操作及應對指引；以及要求加強突擊巡查等，以保障學童。